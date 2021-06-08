Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Hollanda Donanması'na ait F805 borda numaralı savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Hollanda Donanması'na ait F805 borda numaralı savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 16.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan giriş yapan Hollanda Donanması'na ait F805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemisi saat 17.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Hollanda savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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