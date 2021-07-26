Hollanda, Ruanda soykırımı şüphelisini iade etti
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Hollanda, Ruanda soykırımı şüphelisini iade etti

Hollanda, Ruanda soykırımı şüphelisini iade etti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Hollanda, Ruanda soykırımı şüphelisi Venant Rutunga'yı ülkesine iade etti.

Hollanda, Ruanda soykırımı şüphelisi Venant Rutunga'yı ülkesine iade etti.

Ruanda makamlarınca soykırımda rolü bulunmak, cinayete ortaklık ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan 72 yaşındaki Ratunga, bu akşam Kigali Havalimanı'nda yetkililerce teslim alındı.

Hollanda polisinin Mart 2019'da gözaltına aldığı Ratunga, ülkesine gönderilmemek için başlattığı hukuki girişimlerden sonuç alamamıştı.

Hollanda'nın Ruanda'ya teslim ettiği 3. soykırım şüphelisi olan Ratunda, soykırım sırasında bir tarım enstitüsünün direktörlüğünü yapıyordu.

Ratunda'nın o dönem enstitüye sığınan yaklaşık 1000 Tutsiyi korumak yerine soykırımcılara teslim ettiği ileri sürülüyor.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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