Hollanda Resmi Olarak Büyükelçiyi Türkiye'den Çekti

Hollanda, resmi olarak Ankara Büyükelçisini geri çekme kararı aldığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınmadığı bu nedenle Mart 2017'den beri Türkiye'ye alınmayan büyükelçinin resmi olarak geri çekildiği belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra twitterdan yaptığı açıklamada, "Son görüşmeler Türkiye ve Hollanda'nın birbirine yakınlaşması için bir fırsat sundu. Ancak mutabakata varamadık" dedi. Türkiye'de bir Hollanda büyükelçisi olmadığı sürece Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni bir büyükelçi atamasının kabul edilmeyeceğini belirten Zijlstra, anlaşmazlığı çözmek için yapılan görüşmelerin durduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Türk siyasilerin Hollanda'da referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle krizi tırmandırmıştı. - AMSTERDAM