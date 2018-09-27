Hollanda Polisi 'Büyük Bir Saldırıyı Son Anda Önledi', 7 Kişi Gözaltına Alındı

Hollanda polisi, büyük bir saldırı hazırlığında olduğu belirtilen yedi kişiyi tutukladı.

Yedi zanlı, öğleden sonra Arnhem ve Weert'deki terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yarın Rotterdam'da hakim önüne çıkacaklar. En genç şüpheli 21 yaşında, en yaşlı 34 yaşında.

Grup lideri 34 yaşında Irak kökenli bir kişi. 2017 yılında IŞİD'e katılmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Zanlıların saldırı için AK-47 otomatik silah ve patlayıcı temin etmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi.