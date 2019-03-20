Hollanda Polisi: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı, Yeni Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

– Hollanda polisi, pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında yeni bir şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 37 yaşındaki Türk şüphelinin ardından 2 kişiyi daha gözaltına aldığını belirten Hollanda polisi, 23 ve 27 yaşındaki bu kişilerin artık şüpheli olmadıklarını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.

Ayrıca bildiride, Utrecht'te, yerel saat ile 03: 30 civarı 40 yaşındaki yeni bir şüphelinin saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve şüphelinin, saldırıdaki rolünün araştırıldığı bilgisi yer aldı.

Asıl şüpheli olan 37 yaşında bir Türk ise halen cezaevinde.

Kaynak: DHA