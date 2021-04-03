Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
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Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.

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Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.

Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Haberde, kararın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) ile görüşülerek alındığı kaydedildi.

Bakanlık dün geçici durdurma kararını açıklamıştı

Hollanda Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 Mart'ta, tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Hollanda'da 800'den fazla şubesi, çeyrek milyona yakın üyesi olan Hollanda Yaşlılar Kuruluşu (KBO-PCOB) Direktörü Marcel Sturkenboom, AstraZeneca'nın 60 yaşın üstündekilere uygulanmasını eleştirmişti.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada da AstraZeneca aşısı yapılan 5 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasının ikinci kez geçici durdurulduğu açıklanmıştı. Açıklamada, yaşları 25 ile 65 yaşında olan kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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