Hollanda Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak'a kadar kapandı

Hollanda hükümeti, hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar tam kapanma kararı aldı.

Eczane ve süpermarketler gibi temel ihtiyaca dönük ürünler satan işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar, bugünden itibaren kapalı olacak.

Ülke genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumları da yarından itibaren kapılarını kapatacak.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantına karşı zaman kazanmak için ülke çapında kapsamlı karantina uygulamaya karar verdiklerini açıkladı.

Omicron varyantı hakkında daha fazla bilgi elde edilene kadar beklemek istemediklerini vurgulayan Rutte, "Emin olana kadar beklersek çok geç kalacağız" dedi.

Noel öncesi tam kapanma kararının memnuniyetsizlik yarattığını söyleyen Hollanda Başbakanı, daha kötü bir noktaya gelmeyi önlemek için bu müdahelenin gerekli olduğunu söyledi.

Noel pazarları kaldırılacak

Bugün erken saatlerden itibaren yürülüğe giren ulusal karantina uygulaması kapsamında yalnızca süpermarketler ve eczaneler gibi temel ihtiyaca yönelik mağazaların açılmasına izin verilecek.

Benzin istasyonları, kütüphaneler, sürücü kursları ve avukatlık hizmetleri de devam edecek.

Zorunlu ihtiyaçların temin edildiği mağazalarda maske ve 5 metrekareye en fazla bir müşteri zorunluluğu uygulanacak.

Karantina süresince yiyecek içecek ve eğlence sektörü kapatılacak. Restoran ve kafeler sadece al götür ya de evlere servis hizmeti verecek.

Müzeler, sinema ve tiyatrolar ile konser salonları, kuaförler ve güzellik salonları da 14 Ocak tarihine kadar kapalı olacak.

Her türlü etkinliğin yasak olacağı ülkede, Noel pazarları da kaldırılacak.

Haftalık pazarların kurulmasına ise, izin verilecek.

Profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Cenaze törenlerine katılım, en fazla 100 kişi ile sınırlı olacak.

Egzersize izin verilecek

Pazartesi gününden itibaren ilkokulların yanı sıra, tüm orta öğretim kurumları ile üniversite ve yüksek okullar da kapalı olacak.

Hükümet, 3 Ocak'ta, okulların 10 Ocak'tan itibaren yeniden açılıp açılmayacağına karar verecek.

Spor salonlarının açık kalmasına da izin verilmeyecek.

Yüzme kursları devam edecek.

İsteyen kişiler, gündüz 05:00-17:00 saatleri arasında en fazla iki kişilik gruplar halinde ya da tek başına olmak kaydıyla yürüyüş ve egzersiz yapıp bisiklete binebilecek.

Kapanma süresince 17 yaşına kadar olan çocukların da dışarıda egzersiz yapmasına ve kendi kulüplerinde maç oynamalarına izin verilecek.

Evlere kabul edilecek 13 yaşından büyük ziyaretçi sayısı da dört kişiden iki kişiye indirildi.

Aynı aileden de olsa dışarıda en fazla 2 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitiüsü'ne (RIVM) göre Omicron varyantı vakaları, her 2-3 günde bir ikiye katlanıyor.

Başkent Amsterdam'daki her dört Covid vakasından biri Omicron varyantı kaynaklı.

Hollanda, Ocak ayının ortasına kadar herkese üçüncü doz güçlendirici koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor.

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