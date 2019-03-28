Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Hollanda'nın Utrecht kentinde 10 gün önce Türkiye doğumlu Gökmen Tanış tarafından düzenlenen tramvay saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 74 yaşındaki bir erkeğin bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaşamını yitiren kişinin adı açıklanmadı.

Utrecht'teki 24 Ekim Meydanı'ndaki bir tramvayda düzenlenen saldırıda, 19 yaşında bir kadın ile 28 ve 49 yaşlarında iki erkek olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırıda 5 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Yaralılardan üçünün durumları ağırdı.

Bugün hayatını kaybeden kişi dışında, ağır yaralı bir kişinin daha tedavisinin sürdüğü, bir kişinin ise taburcu edildiği duyuruldu.



Sorgusu sürüyor

37 yaşındaki Gökmen Tanış, geçen hafta inceleme hakimine verdiği ifadede, saldırıyı kendisinin düzenlediğini ve kimseden yardım almadığını söylemişti.

Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi 2 hafta daha uzatılmıştı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Sırçalı kasabası nüfusuna kayıtlı Tanış'ın sorgusu sürüyor.

Aynı zamanda Hollanda vatandaşı da olan Tanış, "Terör amaçlı saldırı ve tehdit ile terör amacıyla çok sayıda kişiyi öldürmekle" suçlanıyor.

Utrecht inceleme hakiminin, önümüzdeki hafta Gökmen Tanış'ın gözaltı süresinin 90 güne çıkarılmasına karar vermesi bekleniyor.