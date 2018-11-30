Hollanda'nın Silah İhracatında Yemen Şartı

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, "Üç ülkeye (Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri) Yemen savaşında kullanılmayacağı kanıtlanmadığı sürece Hollanda'dan silah ihracatı yapılmayacak." dedi.

Bakan Kaag, Temsilciler Meclisi'nde silah ihracatıyla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sigrid Kaag, Yemen savaşında silah kullanılmasını önlemek için Hollanda hükümetinin silah ihracatına yönelik kuralları sıkılaştırdığını söyledi.

Suudi Arabistan'a karşı uygulanan "kısıtlı silah ihracatı sistemini"nin Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de uygulanacağını belirten Kaag, "Bu üç ülkeye Yemen savaşında kullanılmayacağı kanıtlanmadığı sürece Hollanda'dan silah ihracatı yapılmayacak." diye konuştu.