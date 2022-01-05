Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi
AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.
Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.
Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, 30 Aralık 2021'de Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde muz yüklerinin arasına saklanmış 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.
İmha edilen kokainin Ekvator'dan Belçika'nın Anvers Limanına gönderilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Belçika polisinin olayla ilgili 5'i Belçikalı 2'si İngiltere vatandaşı toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Yakalanan kokainin 2021 yılında Hollanda'da bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekildi.
AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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