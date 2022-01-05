Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanında 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildi
AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda'nın Rotterdam Limanında, Ekvator'dan gelen bir gemide 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, 30 Aralık 2021'de Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde muz yüklerinin arasına saklanmış 4 ton 180 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

İmha edilen kokainin Ekvator'dan Belçika'nın Anvers Limanına gönderilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Belçika polisinin olayla ilgili 5'i Belçikalı 2'si İngiltere vatandaşı toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yakalanan kokainin 2021 yılında Hollanda'da bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekildi.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title