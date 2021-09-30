Hollanda'nın Rotterdam Limanında 1400 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
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Hollanda'nın Rotterdam Limanında 1400 kilogram kokain ele geçirildi

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda'nın Rotterdam Limanında 1400 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kolombiya'dan gelen bir gemide, bir tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kolombiya'dan gelen bir gemide, bir tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, Fransa'da bir fabrikaya gidecek olan kakaonun içine yerleştirilmiş 1400 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Kokainin, imha edildiği kaydedildi.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hollanda'nın Rotterdam Limanında 1400 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
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