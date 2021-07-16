Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 3 ton kokain ele geçirildi
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Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 3 ton kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 3 ton kokain ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da Ekvador'dan gelen bir gemide 3 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da Ekvador'dan gelen bir gemide 3 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan gelen bir gemideki konteynerde güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında muz püresine saklanmış 3 ton kokaine el konulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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