Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi
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Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

30.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:00
Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

'nın kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

Kaynak: AA
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