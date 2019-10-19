Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası

Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası

Irak'ta IŞİD ile 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi

19.10.2019 00:27
Hollanda'nın Irak'ta IŞİD ile mücadelesinde 70 sivili öldürdüğü iddiası

Irak'ta IŞİD ile 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.


Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesi tarafından Hollanda, Irak ve ABD'de yapılan bir araştırmayla ilgili haber yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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