Hollanda'nın İlk İzsiz Troid Ameliyatına Egeli Gözetmen

Avrupa Endokrin Cerrahisi Birliği'nin Amsterdam'da düzenlediği kongrede'İzsiz tiroidektomi' başlıklı bir konferans veren Prof. Dr. Özer Makay, burada Hollanda'nın ilk izsiz troid ameliyatına destek oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin ve bölgenin önemli sağlık merkezleri arasında bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz izsiz troid ameliyatı konusunda birreferans merkezi ve cerrahlarımız önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarını klinik çalışmaları ile bütünlük içerisinde sürdürmeleri ve bu durumun sınırlarımızı aşmasından büyük mutluluk duyuyorum. Uluslararası bir başarıya imza atarak ülkemizi ve üniversitemizi başarı ile temsil eden değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Özer Makay ve ekibini tebrik ediyorum'' dedi.

Gürcistan ve Bulgaristan'ın ilk izsiz troid ameliyatlarına imza atan Ege Üniversitesi ekibinin koordinatörü Prof. Dr. Özer Makay ise Hollanda'nın ilk izsiz troid ameliyatında gözetmen olarak yer almaktan dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

İzsiz tiroid ameliyatının dünyanın her yerinde ilgi gördüğünü ve en az 40 ülkede uygulandığını ifade edenProf. Dr. Makay şöyle konuştu:''Bu ameliyatta bir Türk ve bir Ege Üniversiteli cerrah olarak bulunmaktan büyük bir gurur duydum. Hollandalı meslektaşlarımız her şeyi çok başarılı bir şekilde yerine getirerek ülkeleri için bir ilke imza attılar. Bu başarıya şahitlik etmek ve ihtiyaç halinde doğduğum ülkedeki meslektaşlarıma destek olabilmek muhteşem bir deneyimdi. Bu ameliyatlarınAvrupa'da öncülerden biri olduğumuz için mutluluk duyuyorum.''

İLKLERE İMZA ATIYORLAR

Dünyada izsiz troid ameliyatlarının yaygınlaşmasında önemli rol oynayan, uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunan, çalıştaylara çağrılan ve ameliyatlara katılan Ege Üniversitesi cerrahları büyük başarı gösteriyorlar. Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi geçtiğimiz günlerde robotlaTürkiye'nin ilk ve Avrupa'nın ikinci izsiz troid ameliyatını Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirmişti.