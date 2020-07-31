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Hollanda'nın "en uzun kara tünelinde" Rönesans Holding imzası

Rönesans Holding'in Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam tarafından inşa edilen ülkenin en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel'in iki kuzey geçidi trafiğe açıldı.

Hollanda'nın
31.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:31

Rönesans Holding'in Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam tarafından inşa edilen ülkenin en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel'in iki kuzey geçidi trafiğe açıldı.

Rönesans Holding'in açıklamasına göre, şirket, Avrupa'da stratejik projelere imza atmaya devam ediyor.

Rönesans Holding'in Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam tarafından inşa edilen ve ülkenin en uzun kara tüneli olma özelliği taşıyan Gaasperdammertunnel'in iki kuzey geçidi Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Van Nieuwenhuizen'in katılımıyla trafiğe açıldı.

Dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base ile Zürih ve Milano'yu birbirine bağlayan tünel, Ballast Nedam, Heijmans ve Fluor şirketlerinin kurduğu IXAS konsorsiyumu tarafından hayata geçirildi. Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda bulunan, iş vereni Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı olan projenin, Amsterdam'ın hayat kalitesini artırması ve Randstad bölgesinde ulaşımı iyileştirmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir çözümler

UN Global Compact imzacısı olan Rönesans Holding, Türkiye ve faaliyet gösterdiği 28 ülkede sürdürülebilirliği esas aldığı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Hollanda'da Ballast Nedam'ın sürdürülebilirlik çerçevesinde inşaa ettiği bu projede, yol yüzeyinde kullanılan beyaz taşlar, ışığı yansıtarak aydınlatma ihtiyacını ve enerji giderlerini azaltıyor. Kullanılan parlak asfalt ve LED ışıklandırma da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

Tüm bu çözümlerle projenin enerji giderlerinde yüzde 20'lik bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, tünelin üzerine yerleştirilecek 5 bin 500 güneş enerjisi panelinden sağlanacak enerji, direkt olarak Hollanda ulusal elektrik şebekesine gönderilecek.

Tüm dünyada referans alınan ENR Dergisi'nin 2019'da yayınlandığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 33. sırada yer alan Rönesans, Avrupa'nın da en büyük 9. inşaat şirketi konumunda bulunuyor. Endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı & üstyapı ve medikal inşaat alanlarında global çapta projeler hayata geçiren Rönesans, sürdürülebilirliği esas alarak Türkiye'de ve dünyada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

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