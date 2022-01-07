Hollanda'nın doğal gaz arzının artırılması planı tartışmalara yol açtı

Hollanda'da, geçen yıllarda depremlere yol açarak yerleşim yerlerinde hasara neden olan Groningen'de bulunan doğal gaz sahalarındaki üretimin bu yıl iki katına çıkarılacak olması ülkede tartışmalara yol açtı.

Hollanda Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Groningen'deki doğal gaz sahalarındaki yıllık üretimin iki katına çıkarılabileceği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Ekim 2021-Ekim 2022 döneminde 3,9 milyar metreküp olması öngörülen Groningen sahasındaki arzın, büyük olasılıkla 7,6 milyar metreküp seviyesine çıkarılacağı bildirildi.

Kararın gerekçesi olarak Almanya ile olan doğal gaz anlaşmasının gösterildiği açıklamada, Groningen sahasında yapılacak doğal gaz üretim miktarı için nihai kararın nisan ayında verileceği kaydedildi.

Çevreciler, karara tepki gösterdi

Groningen'de yaşayanlar deprem tehlikesi sebebiyle kararı olumsuz karşılarken çevreci gruplar ve sivil toplum kuruluşları açıklamayı kınadı.

Groningen Yeryüzü Hareketi, kararla ilgili açıklamasında "Hükümet vatandaşlarının güvenliğini bu kadar kolay tehlikeye atmamalı." ifadelerini kullandı.

Geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Stef Blok üretimi artırma kararının, halkta ciddi hayal kırıklığına yol açtığının farkında olduğunu belirterek, Alman mevkidaşıyla durumu görüşeceğini kaydetti.

Hollanda'nın kuzeyinde yer alan Groningen'deki gaz üretimi geçen yıllarda depreme yol açtığı gerekçesiyle sık sık durdurulmuştu.

Avrupa'daki en önemli doğal gaz sahalarında biri olarak gösterilen Groningen'deki rezervlerin çıkarılması esnasında çevredeki yerleşim yerlerindeki binalarda çatlaklar oluşmuştu.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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