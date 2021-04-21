Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Mersin Uluslararası Limanı'nı gezdi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Mersin Uluslararası Limanı'nı (MIP) ziyaret etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Mersin Uluslararası Limanı'nı (MIP) ziyaret etti.

Kwaasteniet, Liman İşletmeciliğinde MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ile basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Kwaasteniet ile Van Daele, kuruma ait römorkörle suya açılarak limanı, çevresini ve yük transferlerini inceledi.

Gezi sırasında Van Daele, Büyükelçi Kwaasteniet'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kwaasteniet, kentteki programı kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar