Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ziyarette bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kwaasteniet, makamında görüştüğü Karalar'dan Belediyenin çalışmaları ve kent hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Belediye binası önünde bisiklet süren Kwaasteniet ve Karalar, tiyatro salonunda düzenlenen, "Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri Turnesi" toplantısına da katıldı.

Kwaasteniet, toplantıdaki konuşmasında, Hollanda'da bisikletle ulaşımın çok önemli olduğunu belirterek daha yeşil bir dünya ve sürdürülebilir sistemler için bilgi paylaşımına hazır olduklarını ifade etti.

Karalar da Adana'nın iklim olarak bisiklet kullanımına elverişli olduğunu, kentte yapılması planlanan 135 kilometrelik bisiklet yolunun 15 kilometrelik kısmının da bitirildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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