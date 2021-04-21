Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Kwaasteniet, ziyaretinde, federasyon başkanı Ali Daylam'dan yürüttükleri projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Roman gençlerin keman çalarak karşıladığı Kwaasteniet, federasyon bünyesindeki kreşi ve Romanların kamışları işleyerek sepet, şemsiye, gölgelik ve kameriye ürettiği atölyeyi gezdi.

Kwaasteniet, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile Romanlar için kurulan Radio Romano Vast'ın yayınına da katıldı.

Ziyaretin ardından Kwaasteniet, AA muhabirine, kentteki Roman toplumu hakkında önemli şeyler öğrendiğini söyledi.

Kwaasteniet, birçok projede birlikte çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hollanda Büyükelçiliği olarak Roman toplumuyla uzun zamandır ilişki halindeyiz ama bugün onları kendi gözlerimle görme şansına sahip oldum. Daha önce arabulucular yetiştirme konusunda beraber bir proje üzerinde çalıştık. Son zamanlarda da çocuk yaşta evliliklerle ilgili farkındalık yaratma üzerinde çalışıyoruz. Bu önemli bir şey ancak biz şunu gördük ki bu problem, Roman toplumunun diğer önemli problemleri yanında küçük bir parçayı oluşturuyor. Eğitim, istihdam olanakları, erken yaşta evlilikler, hepsi birbiriyle bağlantılı."

Erken yaşta evlilik gibi sorunların bitirilmesinin eğitimle sağlanabileceğine işaret eden Kwaasteniet, "Bu karmaşık bir problem ve biz sadece bunun bir parçacığıyla ilgilenebiliyoruz. Avrupa toplumu Mersin'e yardım ediyor. Umuyorum yavaş yavaş Roman toplumunun sorunlarını çözebileceğiz." dedi.

Ali Daylam da Kwaasteniet'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Romanların zengin bir kültüre sahip olduğunu, bu kültürü en iyi ve doğru şekilde yansıtacak projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar