SPOR Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi
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SPOR Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi

23.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:59

Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldiENVER ALAS / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda Milli Takımı, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi

ENVER ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda Milli Takımı, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Hollanda Milli Takımı kafilesini taşıyan uçak, saat 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Kafilede bulunanlar otobüslere alınarak 22.00 sıralarında havalimanının 'D Kapısı'ndan çıkış yaptı. Hollanda Milli Takımı'nı taşıyan otobüsler, polis konvoyu eşliğinde konaklayacakları otele doğru hareket etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında A Milli Takım ile Hollanda arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

SPOR Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi
SPOR Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi
SPOR Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi
SPOR Hollanda Milli Takımı İstanbul'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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