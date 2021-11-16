Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Van Gaal, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak - Haberler Spor
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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Van Gaal, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Spor
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Van Gaal, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.

VAN (AA) - Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.

Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberler de Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.

AA / Abdullah Aşıran - Spor Haberleri

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