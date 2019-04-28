Hollanda Milli Günü Gaziantep'te Kutlandı

Hollanda'nın milli bayramı olan Kral Günü tüm dünyayla birlikte Gaziantep'te de kutlandı. Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Hollanda Fahri Konsolosu Bora Tezel'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda 406 Yıllık Müttefik Türkiye-Hollanda İlişkileri ele alındı.

Bir grup resmi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel'in ev sahipliğinde gerçekleşen Hollanda Milli günü kutlamasına katıldı. Hollanda Milli günü kutlaması Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Erdem Güzelbey, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İl Jandarma Komutanı Halil Uyar, Dış İşler Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve protokolün katılımıyla gerçekleşti. Resepsiyonda yaptığı konuşmada Büyükelçi Kwaatesniet "Birçok ortak noktası olan ve 1612 yılında başlayıp, 400 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Türk-Hollanda Dostluğu sıkı bağlara dayanmaktadır. Ülkemizde şuan Türk kökenli 450.000 vatandaş yaşamakta olup, bu vatandaşlar gerçek anlamda iki ülke arasında köprü oluşturmuştur. Bu bağlar, dostluklara ve yatırımlara da öncülük etmiştir. Şuan da Hollanda, Türkiye'de ki en büyük yatırımcı konumundadır. Ayrıca ülkelerimiz NATO'da müttefiktir ve Afganistan gibi yerlerde omuz omuza mücadele vermiş olup, dostluğumuzu taçlandırmıştır. Bunun haricinde, yasa dışı göçü önleme veya terörle mücadele etme konusu gibi birçok konuda ortak çıkarlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmenin mutluluğu içerisindeyim. Artık geleceğe doğru bakıp, bizi birleştiren konulara odaklanabiliriz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iki hafta önce Hollanda ziyareti de bunun bir ispatıdır. Bu Kral Günü, yenilenen dostluğumuzun bir kutlaması olsun" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Fahri Konsolosluğunun açılışının altıncı yılını doldurduğunu belirten Hollanda Krallığı Fahri Konsolosu Bora Tezel, "Kral günü Hollanda'da milli birlik duygusunu arttırmak için 1885 yılından beri kutlanan bir gündür. Bu değerli günü bugün burada siz kıymetli konuklarımızla kutlamak bize onur vermiştir. Bu vesileyle şunu belirtmek isterim ki, Hollanda'nın Gaziantep'te fahri konsolosluk açması, Hollanda'nın ve Avrupa'nın bu bölgeye vermiş olduğu önemin göstergesidir. Başkonsolosumuzla iki günlük gezimiz sırasında kendisine Gaziantep'in ekonomisi ve imkanlarının yanı sıra kültürünü de gösterme imkanımız oldu. Bu dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi adına bu köprülerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bugüne daha da değer veriyoruz" diye konuştu.

Resepsiyon yapılan konuşmaların ardından kokteyl sonrası fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA