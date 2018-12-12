Hollanda Merkez Bankası Kara Para Aklamanın Önüne Geçmeye Hazırlanıyor

Hollanda Merkez Bankası, kara para aklama eylemlerinin önüne geçmek amacıyla kripto şirketlerine, işlemlerini sürdürmek için lisans alma zorunluluğu getirmeyi değerlendiriyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Merkez Bankası, kripto para birimleri aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama ve terör finansmanı eylemlerini kısıtlamayı amaçlarken, şirketlerin lisans alabilmek için "olağandışı işlemleri" bildirmeleri ve müşterilerinin kim olduklarını bilmeleri gerekiyor. Banka ayrıca, söz konusu regülasyonun, kripto para birimlerinin merkezsizleştirilmiş ve anonim doğası sebebiyle yasal olmayan eylemler için kullanılması sebebiyle gerekli olduğunu ekledi.

Kara para aklama eylemlerine ilişkin gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, son iki sene içerisinde dünya genelinde toplam 46 kripto para birimi borsasında 88 milyon dolar değerinde kara para aklama eylemi gerçekleştirildiğini ortaya koymuştu. - İstanbul