Hollanda - Meksika hazırlık maçı ne zaman? Hollanda - Meksika maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de Hollanda - Meksika takımlarıdır. Peki Hollanda - Meksika hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Hazırlık maçlarından en çok merak edileni Hollanda - Meksika arasında oynanan maçtır. FutbolseverlerHollanda - Meksika maçını çok merak ediyor. Peki Hollanda - Meksika saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

HOLLANDA - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda ve Meksika arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:45 'de başlayacaktır.

HOLLANDA - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Bu maç S Sport , Digiturk 85, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında yayınlanacak.

HOLLANDA - MEKSİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda - Meksika hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın ev sahipliğinde Johan Cruijff ArenA, Amsterdam'da oynanacak.