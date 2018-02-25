Hollanda Meclis Başkanı Arib: Milletvekillerini Hedef Alan Türk Saldırısı Kabul Edilmez

Hollanda Meclisi'nde geçen Perşembe günü kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan öneriye destek veren Türkiye kökenli milletvekillerine yönelik "ihanet" suçlaması tartışma yarattı.

Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib, "Hollanda, özgür bir ülke. Milletvekillerini hedef alan Türk saldırısı kabul edilmez" dedi.

Arib, Nieuwsuur (Haber Saati) programına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin görüşlerini ifade etmekte özgür olduklarını söyledi.

İktidar ortağı partilerden Hıristiyan Birliği'nin (CU) hazırladığı 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan öneri üçe karşı 142 oyla kabul edilmişti.

Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK'in 3 milletvekili öneriye karşı oy kullandı. Türkiye kökenli vekiller tepki gösterdi İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz, Sosyalist Parti (SP) milletvekilleri Sadet Karabulut, Cem Laçin ve Yeşil Sol Parti (GL) milletvekilleri Zihni Özdil ile Nevin Özütok ise, "evet" oyu verdi.

"Ermeni soykırımını" tanıyan öneriye destek veren bu 5 milletvekili, Türkiye'deki hükümet yanlısı medya tarafından "vatana ihanetle" suçlandı.

SP Milletvekili Cem Laçin, Türk medyasındaki haberlerden sonra sosyal medya üzerinden tehdit mesajları aldığını söyledi. Bu tür tehditlerin zaman zaman tekrarladığını belirten Laçin, "İnsan yine de ürküyor" dedi.

Yeşil Sol Partili Zihni Özdil, bir sitede yer alan, "Anavatanına ihanet eden 5 Türk" başlıklı haberi Twitter hesabından paylaştı.

https://twitter.com/ZihniOzdil/status/967313234574413824

Özdil, "Erdoğan yanlısı medya zehir saçıyor. Amaçları sindirmek. Ama dürüst olmak gerekirse gurur duyuyorum" diye yazdı.

SP'li Laçin de, suçlamaların muhatabı olmadığını belirterek, "Ben Rotterdam'da doğdum. Kendimi Hollandalı hissediyorum" dedi.

VVD Milletvekili Dilan Yeşilgöz de, Türk medyasında çıkan bir haberde yer alan "PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı" ifadesine tepki göstererek, "Bu saldırı kabul edilemez. Ben Hollandalı'yım" görüşünü dile getirdi.

Yeşil Sol Partili Nevin Özütok da, sosyal medya mesajında Hollanda milletvekili olduğunu vurgulayarak, "düşünce özgürlüğü ve insan haklarına sahip bir ülkede yaşadığı için gurur duyduğunu" söyledi.



DENK lideri: Bu karar seçim propagandası DENK lideri Tunahan Kuzu ise, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerden 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olanlara, "soykırım" konusunu sormalarını istedi.

Mecliste kabul edilen önergeyi "seçim propagandası" olarak değerlendiren Kuzu, "Konuyu bilmeyen gençlere şimdi 'senin ataların caniydi, katildi' gibi mesajlar veriliyor. Gerçek olmayan iddialar gerçekmiş gibi gösterilmeye çalışıyor" diye konuştu.

Hollanda Meclisi, 1915 yılında Anadolu'da yaşanan olayların "soykırım olarak tanınması" önergesinin yanı sıra, 24 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak anma törenine bakan düzeyinde temsilci gönderilmesini de kabul etmişti.

Hollanda hükümeti, Erivan'daki anma törenlerine temsil göndermeyi kabul etti. Ancak kabine "soykırımı tanımayacağını" açıkladı.

Hollanda hükümetine göre, 1915 olayları, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası mahkemelerin öngördüğü kriterlere uymadığı için, "soykırım" olarak kabul edilemez.

Hollanda'daki Ermeni diasporası ise, hükümetin de "resmi olarak soykırımı tanıması" için çaba göstermeye devam edeceklerini açıkladı.