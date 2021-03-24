Hollanda maçının ilk 11'leri açıklandı
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Hollanda maçının ilk 11'leri açıklandı

24.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:59
Hollanda maçının ilk 11'leri açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek Türkiye ile Hollanda'nın ilk 11'leri belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek Türkiye ile Hollanda'nın ilk 11'leri belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak Yılmaz

HOLLANDA: Cillessen, Tete, de Ligt, Blind, Wijndal, de Room, Wijnaldum, de Jong, Berghuis, Malen, Depay


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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