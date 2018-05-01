Hollanda Liginde Vitesse Dorması Giyen Navarone Foor, Hakeme Sarı Kart Gösterdi

Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasında Vitesse Arnhem ile Twente arasında oynanan karşılaşmada hem hakemi hem de seyircileri güldüren bir sahne yaşandı. Karşılaşmanın 60. dakikasında rakibini kovalayan Vitesse Arnhem'in kanat oyuncusu Navarone Foor, mücadelenin hakemi Jochem Kamphuis ile çarpıştı. Jochem Kamphuis ve Navarone Foor'un yerde kaldığı pozisyon sonrası, Endonezya asıllı Hollandalı futbolcu hiç beklenmedik bir hareket yaptı.

TRİBÜNDEKİLER GÜLEREK KARŞILADI

Bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkan Navarone Foor, kendisine doğru yaklaşan ve bir şeyi olup olmadığını soran hakem Jochem Kamphuis'in cebinden sarı kartını aldı. Kendisini düşüren Jochem Kamphuis'e sarı kart gösteren Navarone Foor, sahada gülüşmelerin yaşanmasına neden oldu. Hakem Jochem Kamphuis'in de kahkaha ile karşılık verdiği şaka, tribünlerde de gülüşmelere neden oldu.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Vitesse Arnhem, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantilerken, Twente ligden düşmüş oldu.