Hollanda liginde Emmen'i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu
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Hollanda liginde Emmen'i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu

Hollanda liginde Emmen'i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Emmen'i 4-0 yenen Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Emmen'i 4-0 yenen Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Eredivisie'nin 31. haftasına, en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 12 puan önünde lider giren Ajax, küme düşme hattındaki Emmen'i ağırladı.

Timber'in 10, Haller'in 61, Rensch'in 66 ve Klaassen'in 74. dakikadaki golleriyle maçı kazanarak puanını 79'a çıkaran Ajax'ın, 64 puanı bulunan PSV Eindhoven'ın Heerenveen ile oynayacağı maçın sonucunu beklemesine gerek kalmadı.

Ajax böylece tarihinin 35. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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