Hollanda, Kripto Para Kullanımını Sınırlandırmayı Planlıyor

Kripto paralar, yapıları itibariyle kolay kontrol edilemeyen, herhangi bir merkez bankasının gözetiminden uzak ve anonim paralardır. Bu yapı sık sık tartışmalara konu oluyor. Kripto parayla ne yapacağını tam olarak çözememiş olan yetkililer, sık sık bu konuda hükümetleri ve uluslararası kuruluşları sıkıştırıyor.

Son olarak Hollanda'da bakanlar, kara para aklama için kripto para kullanılabileceğini düşünerek düzenlemeler yapılmasını istedi. Yetkililerin istekleri sadece kripto para kısıtlamayla sınırlı değil. 3000 euronun üzerindeki nakit ödemelerinin yasaklanması, 500 euroluk banknotların kullanımının engellenmesi de yetkililerin istekleri arasında yer alıyor.

Hollanda'da kripto para resmi olarak tanınmıyor ancak bir mahkeme, ceza ödeme yolu olarak kripto para transferini kabul etmişti.

1 Temmuz tarihinde Finans Bakanı Wopke Hoekstra ve Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, "kara para aklamaya yaklaşım" adlı teklifi hazırladı.

Yasa teklifinde finansal düzenleyicilerin ve ilgili yetkililerin, gözlemci fruplarının etkisinin arttırılması için de talepler var. Yasa geçerse bankalar, şüpheli gördükleri müşterileri bildirebilecek. Hollanda ayrıca AB içinde kara para aklama girişimlerini izleyecek bir ekip kurulmasını da destekliyor.