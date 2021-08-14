Hollanda, Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda, Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Hollanda, Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.

Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Toplantıda 1 Kasım'da ülkedeki tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılarak eski normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.

Lise ve yüksek öğretimde tam zamanlı ve sosyal mesafesiz eğitimin 30 Ağustos'tan itibaren deneneceği, sınıflarda ise en fazla 75 öğrencinin bulunabileceği aktarıldı.

Rutte, uzmanların uygun görmesi halinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 20 Eylül itibarıyla kaldırılabileceğini belirtti.

Toplu taşıma dahil maske kullanımının da bu tarihte tamamen kaldırmasının hedeflendiğini kaydedildi.

20 Eylül'de kaldırılması hedeflenen tedbirler

20 Eylül'den itibaren maske kullanma zorunluluğu ilkokullarda ve toplu taşımada dahil tamamen kaldırılacak.

Sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak ve evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak.

Mağaza ve dükkanlardaki metrekareye göre müşteri kabul etme kuralı ile kafe ve restoranlardaki saat kısıtlamasına son verilecek.

Öte yandan festivaller 20 Eylül'e kadar yapılmayacak ve diskolar 1 Kasım'a kadar gece yarısından itibaren kapatılmaya devam edecek.

Hükümetin kaldırılacak tedbirlere ilişkin kesin kararını 17 Eylül'de yapacağı basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Şerene, Esed Abad ve Gerdiz ile 21'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Şerene, Esed Abad ve Gerdiz ile 21'e yükseldi.
Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu
Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Caner Erkin Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hollanda, Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 21:07:07. #1.14#

title