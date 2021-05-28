Hollanda, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçiyor
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Hollanda, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçiyor

Hollanda, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçiyor
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği ortak basın toplantısında, daha önce 9 Haziran'da geçilmesi öngörülen üçüncü aşamaya 5 Haziran itibarıyla geçileceğini duyurdu.

Rutte, "Bu adım kapanmanın sona ermesi anlamına geliyor." ifadesini kullanırken, durumun iyiye gitmesi durumunda 30 Haziran itibarıyla daha fazla kısıtlamanın kaldırılacağını kaydetti.

Üçüncü aşamada gevşetilen tedbirler

Daha önce sadece açık alan ve teras bölümleri açılan kafe, restoran ve lokantalar, 5 Haziran itibarıyla mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla içeride de 50 kişiyi aşmamak kaydıyla müşteri alabilecek.

Müze ve kültür merkezleri tekrar açılacak. Sinema ve tiyatrolar gibi etkinlikler en fazla 50 kişiyle yapılabilecek. Kapasitesi 1000 kişiyi aşan etkinlik salonlarına 250 kişi alınabilecek.

Giriş için negatif test sonucu gereken festival ve konser etkinlikleri için herhangi bir sayı sınırlaması konulmayacak. Sanat merkezleri, atölyeler, gazino, oyun merkezleri ve saunalar 50 kişiye kadar ziyaretçi alabilecek.

Yetişkin sporlarında mesafe kuralı kaldırılırken, spor salonlarına 50 kişi alınabilecek.

Evlere kabul edilebilecek misafir sayısı ise 2'den 4'e yükseltildi.

Alkol ve kenevir satışı yapan yerlerin kapanış saati 20.00'den 22.00'ye çıkarıldı.

Barlar kapalı kalmaya devam edecek.

Toplantıda aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı de Jonge ise Johnson & Johnson aşısının tedariğindeki gecikmeden dolayı 18 yaşın üzerindeki herkese ilk doz aşıyı yapmayı hedefledikleri tarihi 1 Temmuz'dan 15 Temmuz'a çektiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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