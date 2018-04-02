Hollanda Karayoluyla Gelen Sığınmacıları Geri Gönderecek

Hollanda, sadece hava ve deniz yoluyla doğrudan ülkeye giriş yapan sığınmacıların başvurularını işleme almaya, diğerlerini ise geldikleri ülkeye geri göndermeye hazırlanıyor.

Volkskrant gazetesine konuşan Sığınma ve Göç İşleri Bakanı Mark Harbers, sığınmacıları gönderecekleri komşu ülkeler Belçika ve Almanya'dan da aynı şekilde davranmalarını isteyeceklerini söyledi.

Harbers'e göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu uygulamayı hayata geçirmesi, sığınmacıları Avrupa'ya gitmekten vazgeçirecek.

Planla Avrupa ülkeleri arasındaki mülteci dağılımının dengelenmesi de amaçlanıyor.

Doğu Avrupa ülkelerinin mülteci kabülü konusunda işbirliğine karşı çıkması, AB içinde sıkıntıya yol açmıştı.

Bakan Harbers ise planları sayesinde Polonya ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de mülteci alabileceklerini söylüyor.

Plan Avrupa Komisyonu'na sunuldu Hollanda hükümeti, planını diğer Avrupa ülkeleri ile AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun göç ve vatandaşlıktan sorumlu komiseri Dimitris Avramopulos'a da sundu.

Güney Avrupa ülkelerinin bu ay Brüksel'de ele alınacak plana güçlü bir şekilde direnmeleri bekleniyor.

Çünkü planın, teknelerle en fazla mültecinin geldiği AB ülkeleri Yunanistan ve İtalya üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor.

Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasının mimarı olan Hollanda, bu modeli uzun vadede diğer ülkelerle de hayata geçirmeyi amaçlıyor.

AB yönetiminin de desteklediği model, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki mültecilerin bulundukları bölgedeki kamplarda barındırılmasını amaçlıyor.