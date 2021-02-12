Hollanda Karamanlılar Federasyonundan Vali Işık'a Ziyaret
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Hollanda Karamanlılar Federasyonundan Vali Işık'a Ziyaret

12.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:00
Hollanda Karamanlılar Federasyonundan Vali Işık'a Ziyaret

Hollanda Karamanlılar Federasyonu (HOKAF) Başkanı Adem Gümüş Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Hollanda Karamanlılar Federasyonu (HOKAF) Başkanı Adem Gümüş Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, HOKAF Başkanı Gümüş, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek federasyon bünyesinde yapılan faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek uzun yıllar Karaman'ın ve ülkemizin sesi kulağı olan gurbetçi hemşerilerimize yaşadıkları ülkelerde kültürel değerlerimizin tanıtımı noktasında yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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