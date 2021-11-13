Hollanda Karadağ canlı izle! 13 Kasım Karadağ Hollanda kaç kaç?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda Karadağ canlı izle! 13 Kasım Hollanda Karadağ kaç kaç? İşte detaylar…

13 KASIM HOLLANDA KARADAĞ KAÇ KAÇ?

Karadağ 0-1 Hollanda

Dk. 48. Maç devam ediyor.

HOLLANDA KARADAĞ CANLI İZLE!

Karadağ Hollanda maçını canlı izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

G GRUBU TÜRKİYE PUAN DURUMU

Takımlar

1.HOLLANDA 8 maç 19 puan (maç eksiği var)

2.TÜRKİYE 9 maç 18 puan

3.NORVEÇ 9 maç 18 puan

4.KARADAĞ 8 maç 11 puan(maç eksiği var)

5.LETONYA 9 maç 6 puan

6.CEBELİTARIK 9 maç 0 Puan

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 13, 2021

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