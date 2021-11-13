Hollanda Karadağ canlı izle! 13 Kasım Karadağ Hollanda kaç kaç? - Haberler
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Hollanda Karadağ canlı izle! 13 Kasım Karadağ Hollanda kaç kaç?

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda Karadağ canlı izle! 13 Kasım Hollanda Karadağ kaç kaç?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda Karadağ canlı izle! 13 Kasım Hollanda Karadağ kaç kaç? İşte detaylar…

Karadağ 0-1 Hollanda

Dk. 48. Maç devam ediyor.

Karadağ Hollanda maçını canlı izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

Takımlar

1.HOLLANDA 8 maç 19 puan (maç eksiği var)

2.TÜRKİYE 9 maç 18 puan

3.NORVEÇ 9 maç 18 puan

4.KARADAĞ 8 maç 11 puan(maç eksiği var)

5.LETONYA 9 maç 6 puan

6.CEBELİTARIK 9 maç 0 Puan

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