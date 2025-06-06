Hollanda Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?

Hollanda Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?
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FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, voleybol sporunun küresel yönetim organı olan FIVB üyesi üst düzey kadın millî takımlarının katıldığı uluslararası bir turnuvadır. Peki, Hollanda Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?

İngilizce kısaltması VNL'dir (Volleyball Nation's League). İlk turnuva Mayıs ve Temmuz 2018 arasında gerçekleşmiş ve finali Çin'in Nanjing kentinde oynanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri finalde Holllanda'yi yenerek ilk turnuvayı kazanmıştır. Turnuva formatında 2022 itibarıyla çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Peki, Hollanda Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ HAKKINDA

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, voleybol sporunun küresel yönetim organı olan FIVB üyesi üst düzey kadın millî takımlarının katıldığı uluslararası bir turnuvadır. İngilizce kısaltması VNL'dir (Volleyball Nation's League). İlk turnuva Mayıs ve Temmuz 2018 arasında gerçekleşmiş ve finali Çin'in Nanjing kentinde oynanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri finalde Holllanda'yi yenerek ilk turnuvayı kazanmıştır. Turnuva formatında 2022 itibarıyla çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Turnuva, ilk olarak Ekim 2017'de FIVB, IMG ve 21 ulusal federasyon arasında ortak bir proje olarak duyuruldu. Milletler (Uluslar) Ligi, 1993 ile 2017 yılları arasında düzenlenen eski bir uluslararası kadınlar voleybol turnuvası olan Dünya Grand Prix'sinin yerini aldı.

Erkek millî takımları için buna karşılık gelen turnuva FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi'dir.

Hollanda KADIN VOLEYBOL A MİLLİ TAKIM KADROSU VE OYUNCULARI

Hollanda Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?

Hollanda Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?

İnstagram hesapları

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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