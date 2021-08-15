Hollanda, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için uçak gönderecek

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

Bakanı Ank Bijleveld, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hollandalı diplomatik personel ve ailelerinin yanı sıra Hollanda misyonlarında tercümanlık yapan Afganistan vatandaşlarının askeri uçak ile tahliye edileceğini kaydetti.

Kabil'deki Hollanda Büyükelçiliğinin dün gece itibarıyla kapatıldığı belirtilirken, tahliye edilmek isteyenlerin elçiliğin e-posta hesaplarına ulaşması istendi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ise konu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kabil Büyükelçiliğindeki personel, aileleri, akrabaları ve tercümanlara yardım etmek için sıkı çalışma tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da görevli kaç personel olduğu açıklanmazken tahliye edilecek kişilerin tamamına ulaşıldığı aktarıldı.

-Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirilmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger