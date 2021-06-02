Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?

Türkiye ve Ukrayna, karşı karşıya geleceği U21 Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?