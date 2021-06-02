Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?
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Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?

Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?
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Türkiye ve Ukrayna, karşı karşıya geleceği U21 Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?

Türkiye ve Ukrayna, karşı karşıya geleceği U21 Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?

HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Ukrayna Maçı, 02 Haziran Çarşamba günü, saat 20:00'da oynanacak. Peki, Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda?

HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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Hollanda İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İskoçya maçı hangi kanalda? - Haberler
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