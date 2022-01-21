Hollanda hükümeti Ukrayna'nın silah talebini olumlu karşılayacak

Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın silah talebine olumlu bakacağını bildirdi.

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Dışişleri Komisyon Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu.

Ukrayna'nın silah talep etmesi durumunda Hollanda hükümetinin buna olumlu bakacağını belirten Hoekstra, "Hollanda hükümeti, bölgede tansiyonu daha da yükseltmemek için daha önce Ukrayna'ya silah tedarik etmek istememişti ama bölgede durum o kadar değişti ki olaya artık farklı bir açıdan bakmak lazım." dedi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise NATO'ya iki F-35 savaş uçağı tedarik edileceği, bunların nisan ve mayısta Bulgaristan üzerinden faaliyet göstereceği belirtildi.

Açıklamada, NATO Mukabele Kuvvetinin (NRF) İlk Takip Kuvvetleri Grubu (IFFG) için çıkarma gemisi ve helikopterleri de dahil olmak üzere bir amfibi nakliye gemisi ve iki kara üslü birim hazırlandığı da ifade edildi.

Bu arada, Meclisin çoğunluğu, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri desteğe açık olduğunu bildirdi.