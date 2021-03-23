Hollanda heyeti Madımak'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hollanda heyeti Madımak'ta

23.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:40

Hollanda heyeti Madımak'ta Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna'nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak Oteli'ni ziyaret etti Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina...

Hollanda heyeti Madımak'ta

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna'nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak Oteli'ni ziyaret etti

SİVAS - Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna'nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak otelini ziyaret etti.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinde yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedeler arasında Hollanda vatandaşı Carina Cuanna Thedora Thuys da bulunuyordu. Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, bugün berberindeki heyetle Sivas'a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Weststrate, daha sonra Cuanna'nın hayatını kaybettiği müzeyi ziyaret etti. Erik Weststrate burada Madımak Oteli önüne ise karanfil bıraktı.

"Burada olmak bizim için önemlidir"

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate burada yaptığı açıklamada, "Burada çok önemli bir yerdeyiz. Tarihte çok üzücü şeyler olan bir yerdeyiz. Bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir yerdeyiz. Onun için bugün geldik. Hem vatandaşımızı hem burada ölenleri hatırlamak için ve inşallah gelecekte böyle şeyler bir daha olmaz" dedi.

Hollanda hükümeti, zaman aşımına uğrayan dava dosyasından ayrılan üç firari sanığın yargılandığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, olaylarda ölen Hollandalı Carina Cuanna nedeniyle duruşmaya gözlemci göndermişti.

Hollanda heyeti Madımak'ta
Hollanda heyeti Madımak'ta
Hollanda heyeti Madımak'ta
Hollanda heyeti Madımak'ta
Hollanda heyeti Madımak'ta
Hollanda heyeti Madımak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Hikmet Karaman Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda heyeti Madımak'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:41:15. #1.15#
title