Hollanda halkı, yasakların ardından restoranlara koştu

Hollanda'da bugünden itibaren Covid-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, alışveriş merkezleri ve restoranlara koştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'in dün düzenlenen basın toplantısında, "2 yıldır süren Covid-19 yasaklarını bugün itibariyle kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz, tüm aktiviteleri serbestleştiriyoruz" açıklamasını yapmasının ardından bugün ülke genelinde Covid-19 yasaklarının kaldırılarak mekanlar açıldı. Ülkede 4 haftalık tam kapanmanın ardından temel ihtiyaç malzemeleri tedarik edilen mekanların dışında kapalı olan alışveriş merkezleri, market, restoran, ve kafeler de bugün kapılarını açtı. Hollandalı vatandaşlar açılmanın ardından bugün alışveriş merkezleri ve kafelere koştu. Dışarıda yemeyi tercih eden vatandaşlar da restoranlarda oturarak yemeklerini yedi. Önlemlerin alınmaya devam edileceği ülkede, kapalı mekanların 22.00'a kadar açık kalacağı belirtildi.

ÖNLEMLER DEVAM EDECEK

Hollanda'da tüm mekanlar yerel saatle 05.00-22.00 arasında hizmet verecek ve sinema, tiyatro, spor salonları gibi alanlar da Covid-19 kuralları dahilinde açılırken, kültür-sanat alanında düzenlenen etkinlikler en fazla bin 250 kişinin katılımı ve QR kod uygulamasıyla gerçekleştirilecek. Ülkede, toplu ve kalabalık alanlarda maske zorunluluğu ise devam ederken 18 yaş altı çocuklarda temas durumunda hiçbir Covid-19 belirtisi olmadığı takdirde karantina uygulanmayacak. 3. doz aşısını yaptırmış ve 8 hafta içerisinde Covid-19 geçirmiş bir kişi ise yine temaslı olması durumunda karantinaya girmeyecek.

(Ali Parıltı/ İHA)