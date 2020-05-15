Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin
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BBC

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin

Koronavirüs salgınında cinsellikle ilgili tavsiyeler veren Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü, hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinilmesi gerektiğini ya da sadece tek bir kişiyle birlikte olunması gerektiğini söyledi.

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin
15.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:15

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinden sonra, birliktelik ve cinsel ilişki konusunda uyarılarda bulundu.

Enstitü, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır eve kapanan ve yalnız yaşayan kişilerin, kontrollü bir şekilde yeniden cinsel hayatlarına dönebileceklerini bildirdi.

RIVM'nin internet sitesinde yer alan uyarılara göre, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı sürece aynı çatı altında yaşayan eşlerin ilişkiye girmesinde sakınca yok.

Kurum, aynı ev içinde çiftlerin fiziksel olarak birbirlerinden uzak kalmalarının nerdeyse imkansız olduğunu vurgulayarak, "Her ikiniz de istiyorsanız, eşinizle birlikte olabilirsiniz" önerisinde bulundu.

Daha önce salgından korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve ayrı evlerde yaşayan arkadaş ya da sevgililerinden uzak durmaları istenen kişilerin de, artık fiziksel ve cinsel temasta bulunabilecekleri belirtildi.

Ancak bu konuda tedbirin elden bırakılmaması gerektiği vurgulanan uyarıda, sadece bir seks partneri ile birlikte olunmasının altı çizildi. RIVM açıklamasında, hastalık belirtisi olmadığı taktirde, aynı kişiyle olmak koşuluyla cinsel ilişki yaşamanın sakıncası bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Ne kadar çok insanla birlikte olursanız virüsün yayılma riski o kadar artar. O yüzden devamlı aynı kişiyle görüşün. Salgın riskini azaltmak için birlikte ne yapabileceğinizi konuşun" denildi.

Enstitü, enfeksiyon şüphesi bulunan kişilerin, bir başka kişiyle cinsel temastan kaçınması gerektiğini belirterek, bu durumda telefon ya da internet yoluyla uzaktan seks veya mastürbasyonun tercih edilmesini istedi.

Açıklamada, kusma ve ishal durumlarında doğum kontrol haplarının etkisinin azaldığı ve daha az güvenilir olduğuna işaret edilerek, riskli ilişkilerde bunun da dikkate alınması istendi.

RIVM'ye göre, koronavirüsün sperm ya da vajinal sıvı yoluyla bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt yok. Ancak, virüs taşıyan birisiyle birlikte olan kişi, gerekli sosyal mesafeyi koruyamadığı için nefes yoluyla hastalığı kapabiliyor.

Enstitü, sadece "Fransız öpücüğü" değil, yanağa ya da alına konan bir öpücüğün de virüs bulaşmasına neden olacığını vurguladı. RIVM, para karşılığı seks yapanlara da, şimdilik sadece kamera aracılığıyla sanal seks ve striptizle yetinmelerini tavsiye etti.

BBC
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