Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı

09.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:29

Hollanda hükümeti "gülme gazı" olarak bilinen azot protoksit maddesini afyon ile eş değer olacak şekilde eğlence amaçlı kullanımını yasakladı.



Azot protoksit lastik şişirme, doğum yapan kadınların sancılarını azaltma ve anestezi gibi birçok amaç için kullanılıyor. Satın alması kolay ve ucuz olduğu için özellikle festivallerde kullanımına sıkça rastlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle