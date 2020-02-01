Hollanda, 'Gülen yapılanmasına mensup olmaları muhtemel' 50 kişiye daha oturum izni verdi

01.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:50

Hollanda hükümeti, dosyalarının Türkiye'nin eline geçmiş olabileceği gerekçesiyle 50 kişiye daha sığınma başvurularını onaylayarak oturum izni verdi. Böylece, bu gerekçeyle oturum izni verilenlerin sayısı 60'a yükseldi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre oturum izni verilen kişiler muhtemelen, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen yapılanmasının üyeleri.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers-Knol, çeşitli Batı ülkeleri adına çalışan avukat Yılmaz S.'nin, "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınması ile ilgili gelişmeler konusunda Temsilciler Meclisi'ne bilgi verdi.

Ankie Broekers-Knol, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) adına iltica başvurularını araştıran Yılmaz S.'de, 10 kişinin dosyasının bulunduğunu açıkladı.

Knol, bu dosyaların, Yılmaz S.'nin gözaltına alınmasından önce incelendiğinin belirlendiğini söyledi.

Hollanda hükümeti 1,5 ay önce 10 kişiye oturum izni vermişti.

Bakan Krol, iltica talebinde bulunan diğer kişilerin dosyalarını imha edilip edilmediği hakkında şüpheleri olduğunu, bu dosyaların Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Krol, bu nedenle Yılmaz S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında dosyaları üzerinde çalıştığı 50 kişinin sığınma başvurularını onayladıklarını ve bu kişilere oturum izni verdiklerini açıkladı.

Yılmaz S. ile ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirten Krol; bu kişinin geçen ay üst Hollandalı düzey yetkililer tarafından hücresinde ziyaret edildiğini, adil ve hızlı bir şekilde yargılanması için çaba harcadıklarını vurguladı.

Türkiye, Hollanda'yı BM Mülteciler Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçluyor

Türkiye, Gülen yapılanması üyelerine oturum izni veren Hollanda'yı, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçluyor.

Bu sözleşme, "terör suçu şüphelilerine" mülteci statüsü verilmesini engelliyor.