Hollanda genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Hollanda genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

23.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:50
Hollanda genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hükümet tarafından alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenen seviyeye düşmemesi ve üçüncü dalga endişesi nedeniyle parlamento tarafından 21 Ocak'ta onaylanan karara göre ülkede ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, belirlenen saatlerde 9 Şubat'a kadar devam edecek.

Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanlar, iş yerlerinden aldıkları çalışma belgesiyle sokağa çıkabiliyor.

Buna ek olarak polis, itfaiye ve ambulans çalışanları, tren, metro, tramvay, otobüs ve taksi sürücüleri, uçak mürettebatı ve kondüktörler, izin belgesi olmaksızın kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Hastalık, acil durum, hava yoluyla seyahat, adli işlemler, cenazeye katılma ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar da kısıtlama kapsamında yer almıyor.

Yasağı ihlal edenlere 95 avro idari para cezası uygulanacak.

Kapsamlı uçuş kısıtlamaları getirildi

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün görülmesi sebebiyle tedbirleri sıkılaştırma kararı alan hükümet, kapsamlı uçuş kısıtlamaları getirdi.

Bugün itibarıyla yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğuna ek olarak uçuştan en fazla 4 saat önce yapılmış hızlı test ibraz etme zorunluluğu getirildi.

Hollanda, bu geceden itibaren İngiltere ile hava ve deniz yolu, Güney Afrika ve tüm Güney Amerika ülkeleriyle de hava yolu ulaşımını karşılıklı olarak durdurdu.

Ülkede 25 Ocak'ta ilkokul ve kreşlerin açılması öngörülüyordu ancak söz konusu tarih 9 Şubat'a ertelenmişti.

Günlük vaka sayılarının 5 bin civarında seyrettiği Hollanda'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 13 bini geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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