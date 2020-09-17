Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi

Hollanda Futbol 1. Ligi (Eredivise) takımlarından FC Emmen'in, yeni sezon formaları için, seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys firması ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından reddedildi.

Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi
17.09.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:45

Hollanda Futbol 1. Ligi (Eredivise) takımlarından FC Emmen'in, yeni sezon formaları için, seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys firması ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından reddedildi.

Hollanda Futbol Federasyonu, seks oyuncağı satan firma ile futbol kulübü arasındaki anlaşmayı ahlaka aykırı buldu.

FC Emmen kulübü ise, kumar ve bahis şirketilerine izin verilirken, seks oyuncağı şirketinin ahlak dışı bulunmasına tepki gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 12. sırada tamamlayan FC Emmen kulübü, geçen hafta başlayan 2020-2021 sezonu için, ana sponsor olarak, cinsel fantezi ürünleri toptancısı EasyToys'u seçti.

Emmen'in yerlisi olan EasyToys yöneticisi Eric Idema, hem alanında Hollanda'daki en büyüklerden biri olan şirketinin tanıtımı hem de taraftarı olduğu kulübe destek için FC Emmen'in ana sponsoru oldu.

Ancak FC Emmen Kulübü Başkanı Ronald Lubbers, seks oyuncakları firması ile imzalanan ana sponsorluk anlaşmasının, federasyon tarafından "ahlaka ve nezakete aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.

KNVB'den kulübe gönderilen yazıda, sponsorluk ifadelerinin nezaket ve ahlakla çelişmemesi gerektiği vurgulandı.

Federasyon, seks endüstrisi ile ilişkilendirilebilecek sponsorlukların, kulüp formalarında sergilenmesinin uygun olmayacağını bildirdi.

FC Emmen, sezonun ilk karşılaşmasında, VV Venlo karşısına reklamsız forma ile çıkmak zorunda kaldı.

Federasyonun kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Lubbers, yerel kanal RTV Drenthe'ye yaptığı açıklamada, EasyToys'un Hollanda'da ve yurtdışında iş yapan temiz bir şirket olduğunu savundu.

'Kumar daha büyük sorunlara yol açar'

FC Emmen Başkanı, Eredivise ekiplerinden Feyenoord'un, formasında bahis kuruluşu Toto'nun reklamı ile sahaya çıktığına işaret ederek, "Kumar bağımlılığının nihayetinde daha büyük sorunlara yola açabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kulüp Başkanı, Reklam Komitesi'nin de, seks oyuncakları şirketi sponsorluğu ve reklamında bir sakınca görmediğini vurguladı.

Hollanda Futbol Federasyonu, stadyumlardaki reklam panolarında seks ile ilgili şirket reklamlarına karışmıyor. Stadyumlarda bu tür reklamlara izin verilebilyor. Ancak futbolcuların giydiği formlardaki reklamlar, KNVB'nin iznine tabii.

Emmen kulübünün, konuyu yargı gündemine taşımaya ve federasyon kararına itiraz etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

EasyToys yöneticisi Idema, firmalatına ait reklamın ahlak dışı olmadığına ilişkin çok sayıda gerekçesi bulunduğunu savunarak, "Keşke federasyon, bir kez olsun bizimle kınuşsaydı. Pek çok insanın çalıştığı sağlıklı bir şirketiz" dedi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Murat Kurum Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Özülkü Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Vedat Muriqi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Erkek Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 18:46:50. #1.14#
title