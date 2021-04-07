Hollanda, EURO 2020 maçlarına en az 12 bin seyirciyle ev sahipliği yapmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda, EURO 2020 maçlarına en az 12 bin seyirciyle ev sahipliği yapmak istiyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Spor
Hollanda, EURO 2020 maçlarına en az 12 bin seyirciyle ev sahipliği yapmak istiyor

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Amsterdam'daki karşılaşmalarını en az 12 bin seyirci ile oynatmak istediklerini bildirdi.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: 'Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak'
TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Amsterdam'daki karşılaşmalarını en az 12 bin seyirci ile oynatmak istediklerini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, EURO 2020 kapsamında Johan Cruyff Arena'da oynanacak dört karşılaşmaya seyirci alınmasının planlandığı belirtildi.

Müsabakalarda en az 12 bin seyirciye izin verilmesinin hedeflendiği, salgındaki gelişmelere göre bu rakamın artabileceği veya azalabileceği ifade edildi.

Turnuvayı izlemek isteyen seyircilerin sağlık protokollerine uymaları ve negatif test sonucu getirmeleri gerektiği de aktarıldı.

Johan Cruyff Arena, Hollanda'nın C Grubu'nda oynayacağı üç karşılaşma ile son 16 turunda oynanacak bir maça ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Lirası Montrö Sözleşmesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hollanda, EURO 2020 maçlarına en az 12 bin seyirciyle ev sahipliği yapmak istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:44:32. #1.14#
title