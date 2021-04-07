Hollanda, EURO 2020 maçlarına en az 12 bin seyirciyle ev sahipliği yapmak istiyor

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Amsterdam'daki karşılaşmalarını en az 12 bin seyirci ile oynatmak istediklerini bildirdi.