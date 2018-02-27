Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyan Hollanda, Türkiye'de Düzenlenecek Turnuvaya Katılmayacak
Geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımını tanıyan Hollanda, Türkiye'de düzenlenecek Dünya Snowboard Kayak Kupasına katılmama kararı aldı.
Erciyes kayak merkezinde 3 Mart'ta düzenlenecek olan Dünya Snowboard Kayak Kupasına, Güney Kore ile Hollanda katılmayacaklarını bildirdi. Geçen günlerde sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıyan Hollanda'nın bu kararında, iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin etkili olduğu belirtildi.
97 SPORCU KATILACAK
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli snowboard yarışı FIS Snowboard World Cup, bu yıl 3'üncü kez Erciyes'te düzenlenecek. Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından hayata geçirilen mega organizasyon, Develikapı'da 17 ülkeden 97 sporcunun katılımı ile yapılacak. Şampiyonada geçen yıl kadınlarda Rusya'dan Alena Zavarzına ile erkeklerde Bulgaristan'dan Radosslav Yankov kristal kürenin sahibi oldu. Geçen yıl Erciyes'te dereceye giremeyen Çek kadın kayakçı Ester Ledecka, halen Güney Kore'de devam eden Kış Olimpiyatları'nda hem güney disiplini, hem de snowboart da altın madalya aldı. Ledecka'nın bu moralle kadınlarda birincilik kürsüsüne çıkmak için Erciyes'deki Dünya Kupası'nda rakiplerini hayli zorlayacağı öngörülüyor.
HOLLANDA, SON ANDA KATILMAMA KARARI ALDI
Güney Kore ve Hollanda son anda yarışlara katılmayacaklarını Uluslararası Kayak Federasyonu'na bildirdi. Güney Kore, Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmasını, Hollanda'nın ise yine Güney Kore'deki Olimpiyatları ve Erciyes dağına ulaşımı mazeret gösterdiği belirtildi. Hollanda'nın katılmama kararında iki ülke arasında siyasi gerginliğin ve sözde Ermeni Soykırımı kararını tanımasının etkili olduğu belirtildi.
Erciyes'de yarışacak ülkeler ve kadın-erkek sporcuların sayıları şöyle belirlendi:
"Hollanda (iptal),Güney Kore (iptal), Avusturya (14), Kanada (9), Bulgaristan (2), Çin(4), Çekya (2), Fransa (1), Almanya (11), İtalya (9), Japonya (6), Gürcistan (1), İran (2), Polonya (4), Rusya (15), Slovenya (4), İsviçre (7), Türkiye (2), Amerika (4)"
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çokta tınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu Hollanda Meclisinin bizim için almış oldukları sözde soykırım kararına karşı Bosna Hersek'' de yaşanan Hollandalı Nato askerlerinin soydaşlarımıza yaptıkları daha dün gibi ortada dururken TBMM '' den bizde Hollanda hakkında neden bir soykırım yasa tasarısını çıkartmayı düşünmüyoruz, tam zamanı değilmi ne bekliyoruz ???Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vah vah tüh görüyon mu hollanda olmassa ne yaparızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelmeyin van persie kilikli pinokyolarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Aman sakın gelmeyin faydadan çok zararınız var Türkiyeye 1000 yılda geçse bunların zihniyeti aynı aynı türkiye buların gözünde sömürge üçüncü dünya ülkesi bunlara asla taviz vermeyelimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır