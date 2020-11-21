Hollanda Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için asker gönderecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hollanda Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için asker gönderecek

21.11.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:25
Hollanda Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için asker gönderecek

Hollanda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için asker göndereceğini bildirdi.

Hollanda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için asker göndereceğini bildirdi.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kente 100-150 civarında asker gönderileceği duyuruldu. IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin eğitimi tamamladıktan sonra terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin görevinin yalnızca askeri danışmanlıkla kısıtlı olacağı belirtilirken, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin Hollanda tarafından sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan Erbil Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz Eylül ayında roketli saldırıya maruz kalmıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Büyükşehir Belediyesi yapı güvenliği için adımlar atmaya devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi yapı güvenliği için adımlar atmaya devam ediyor
Irak Dışişleri Bakanı: 'ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek'
Irak Dışişleri Bakanı: "ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek"
Erbil Valisi Covid-19'a yenik düştü
Erbil Valisi Covid-19'a yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Cevdet Yılmaz Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Mert Günok Ersun Yanal Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Samsun Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için asker gönderecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 15:24:42. #1.15#
title