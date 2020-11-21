Hollanda Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için asker gönderecek

Hollanda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için asker göndereceğini bildirdi.

Hollanda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için asker göndereceğini bildirdi.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kente 100-150 civarında asker gönderileceği duyuruldu. IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerinin eğitimi tamamladıktan sonra terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin görevinin yalnızca askeri danışmanlıkla kısıtlı olacağı belirtilirken, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin Hollanda tarafından sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan Erbil Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz Eylül ayında roketli saldırıya maruz kalmıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı