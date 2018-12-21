Hollanda Düşürülen Malezya Uçağıyla İlgili Uluslararası Mahkemeye Gidebilir

KUALA Ukrayna'nın doğusunda 4 yıl önce düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağıyla alakalı Hollanda'nın, Rusya'yı uluslararası mahkemeye götürmeyi düşündüğü belirtildi.

Malezya basınında çıkan haberlere göre Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, parlamentoya gönderdiği mektupta, uçağın düşürülmesinde Rusya'nın sorumluluk kabul etmesi için yapılan diplomatik çabaların sonuç vermediğini belirterek, "Hollanda ve Avustralya, Rusya ile görüşmelere devam etmeye hazırdır. Fakat aynı zamanda kabine, meseleyi uluslararası bir hakime veya organizasyona götürme ihtimalini düşünecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada uçağın düşürülmesinde Rus füzesi kullanıldığı iddialarını reddetmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: AA